Sp488 Castel San Lorenzo – Felitto, presto i lavori

FELITTO. «Abbiamo più volte detto che nel 1995 per raggiungere Felitto da Salerno gli autobus di linea impiegavano circa un’ora e quaranta minuti, nel 2021 per quella stessa distanza sono necessarie poco più di due ore». A lanciare l’allarme era stato il Codacons Campania che punta nuovamente i riflettori sulla Sp488, per la quale potrebbero esserci presto novità.

Da oltre 13 anni lungo l’importante arteria, nel tratto che da Castel San Lorenzo conduce a Felitto, una frana causa restringimenti della carreggiata, con disagi più volte denunciati dal Codacons Campania che ha evidenziato “incurie e indifferenze dell’ente provinciale”, parlando di “una vera mala gestio non più tollerabile”.

La corsia franata della Sp488 potrebbe ora essere ripristinata. Il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Salerno ha scritto al Codacons annunciando che i lavori sono stati appaltati e in questo mese di aprile verrà avviato, e completato, l’intervento per la palificata e la messa in sicurezza.

“Siamo contenti – afferma l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale del Codacons – che si veda una piccola luce in fondo al tunnel. Dopo 13 anni di isolamento, reso ancora più grave dalla noncuranza, si apre un cantiere tante volte annunciato e mai avviato. Un disagio grave non più tollerabile”.

“Abbiamo tante volte denunciato, anche in Procura, i silenzi e le negligenze della Pubblica amministrazione, ora aspettiamo che alle parole scritte seguano i fatti, di certo – continua l’avvocato Morena – non ci aspettiamo che la Provincia chieda scusa ai cittadini. Non siamo ancora a quel grado di civiltà. Tuttavia in risposta alla Nota della Provincia abbiamo chiesto all’Ente di fornire informazioni trasparenti alla cittadinanza sul programma di intervento in modo da avere un quadro chiaro sui lavori”.