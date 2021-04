Rutino: verso l’approvazione del Puc dopo 35 anni

RUTINO. «Dopo oltre 35 anni dall’approvazione del vigente Piano Regolatore abbiamo avviato le procedure per la sua revisione». Ad annunciarlo è il sindaco di Rutino Giuseppe Rotolo. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha approvato il Preliminare del Piano Urbanistico comunale e del rapporto ambientale preliminare per la Vas e ha dato avvio alla fase di consultazione.

«Da oggi, secondo uno schema di legge, saranno messe in campo tutte le iniziative di ascolto della popolazione, delle associazioni, delle imprese e di quanti potranno dare un valido contributo per rappresentare esigenze o dare indicazioni utili ad ottenere un risultato in linea con le aspettative di sviluppo attuali e future», spiega Rotolo.

«Insieme, troveremo tutte le sintesi necessarie ad evitare scelte che nel tempo possano rappresentare un blocco ulteriore per lo sviluppo del nostro paese», conclude.