Buccino: in due positivi dopo aver festeggiato una laurea

Una festa per festeggiare una laurea. Questa la voce che si è diffusa a Buccino. Un party a cui avrebbero partecipato almeno una cinquantina di persone. Tesi smentita dai diretti interessati. Ma se festa non è stata i video e le foto che girano sui social confermano che comunque diverse persone si erano unite per festeggiare la giovane di Buccino. Forse un’aggregazione spontanea dopo aver appreso la notizia della discussione della tesi di laurea.

I risvolti spiacevoli della vicenda sono emersi nel momento in cui due ragazzi hanno accusato sintomi sospetti e si sono sottoposti a tampone. Risultato? Positivo. Ciò non ha fatto che accrescere la preoccupazione a Buccino.

Il Comune con le autorità sanitarie ha immediatamente ricostruito la catena dei contatti. Ora saranno sottoposti a test. Il rischio è che esploda un vero focolaio ma la speranza è che il contagio sia stato limitato.