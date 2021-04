Astrazeneca, De Luca: disastro comunicativo, si faccia chiarezza

“E’ urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino. Invitiamo il Governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Questa situazione rende ancora più urgente un pronunciamento dell’autorità di controllo Aifa sul vaccino Sputnik. E’ interesse dell’Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il Paese”, conclude.

Intanto da​ oggi non è più in vigore l’ordinanza in tema di attività​ mercatali, parchi,​ lungomare. Pertanto restano​ in vigore le disposizioni dell’ultimo decreto del Governo​ in relazione alla “zona rossa”.