A Casal Velino un info point per informazioni sulla campagna vaccinale

CASAL VELINO. Domenica 11 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà attivo un info point per ricevere informazione sulla campagna vaccinale contro il Covid-19; la postazione dello sportello di informazioni sarà presso Piazza Santa Maria ad Nives – Bivio di Acquavella.

Con l’intensificarsi della campagna vaccinale contro il Covid – 19 è aumentato il bisogno da parte della popolazione residente di avere delucidazioni e informazioni in merito; perciò l’associazione I like Bivio in collaborazione con il Dott. Giovanni Lerro e le Associazioni di Casal Velino vuole allestire una postazione presso la quale tutti i cittadini del comune possono recarsi per usufruire dei seguenti servizi: Registrazione sulla piattaforma regionale per la fascia 60 – 69 anni e per tutti gli aventi diritto che ancora non hanno provveduto a farlo; informazioni sul giorno di vaccinazione con eventuale modifica se il cittadino è impossibilitato nella data stabilita; rilascio cartaceo del certificato di avvenuta vaccinazione; ogni tipo di informazione sul tipo di vaccino somministrato; varie ed eventuali.

L’info point sarà itinerante sul territorio comunale e gestito dalle associazioni frazionali quali I love Acquavella, Amare Casal Velino e Carullo; l’info point sarà realizzato nel rispetto delle norme anti covid.