La ricetta: Il casatiello dolce

Il casatiello non è solo il dolce tipico della tradizione pasquale ma un vero e proprio rito. Senza casatiello sulle tavole campane non sarebbe Pasqua e allora vediamo insieme come prepararlo?

Mani in pasta

Per uno stampo di 22 cm di diametro ci occorreranno:

500 gr di farina

150 gr di criscito (lievito madre)

5 uova

250 gr di zucchero

1 cucchiaio di acqua di millefiori

1 cucchiaio di liquore strega

25 gr di arancia candita

80 gr di strutto

1 bustina di vanillina

1 limone da cui grattuggeremo la buccia

Iniziamo la preparazione: in un recipiente preferibilmente in vetro mettiamo il criscito, aggiungiamo 2 uova, un cucchiaio di zucchero e 200 gr di farina. Lavoriamo il tutto e riponiamo coperto da pellicola in un luogo caldo, andrà benissimo il forno spento per 12 ore. Riprendiamo il nostro impasto che avrà raddoppiato di volume e aggiungiamo il resto degli ingredienti. Lavoriamo il tutto energicamente fino ad ottenere un panetto omogeneo e senza grumi. ungiamo ed infariniamo lo stampo. Copriamo ancora con pellicola e lasciamolo lievitare per ancora 12 ore, quando l’impasto risulterà bolloso possiamo finalmente infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora.

Intanto prepariamo la glassa reale (naspro) con cui andremo a guarnire il casatiello, in una terrina sbattiamo 1 albume con 2 cucchiai di succo di limone e zucchero al velo q.b. per ottenere una consistenza cremosa.

Cospargiamo di glassa e confettini colorati il casatiello e mettiamo in forno caldo, ma spento per qualche minuto. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente.

Il dolce si conserva perfettamente per più giorni.