Bandiere blu: attesa per l’assegnazione. Cilento verso il record

La Fee sta valutando in questi giorni le candidature per le località costiere italiane che nel 2021 saranno insignite con la Bandiere Blu per qualità del mare e dei servizi. La cerimonia, salvo imprevisti, si terrà il prossimo maggio. La data, fanno sapere dalla Fondazione per l’educazione Ambientale, non è stata ancora fissata ma molto dipenderà anche dall’andamento della pandemia. Qualora non sia possibile organizzare un evento in presenza tutto si svolgerà in streaming come già avvenuto lo scorso anno.

Quest’anno potrebbe essere importante per il Cilento che punta ad ottenere un vessillo in più rispetto al 2020 grazie a Camerota che nonostante conquisti le 5 vele di Legambiente non ha mai ottenuto il riconoscimento della Fee per l’assenza di impianti di depurazione. Problema risolto durante il 2020 con il completamento del sistema di depurazione. Il Comune di Camerota, quindi, ha potuto avanzare la sua candidatura per ottenere l’importante riconoscimento: sarebbe il quattordicesimo vessillo Fee lungo compresa tra Capaccio e Sapri. Nessun’area d’Italia vanta così tante Bandiere Blu.

Un record anche per la Campania che lo lo scorso anno vide sventolare sulle coste ben 18 vessilli. Ad ottenere il riconoscimento Fee furono, Sorrento, Piano di Sorrento, Anacapri e Massa Lubrense nel napoletano e ben quattordici località della Provincia di Salerno.

L’oscar del mare andò a nord soltanto a Positano (con le spiagge di Arienzo, Forniello e Spiaggia Grande), tutti gli altri riconoscimenti, ben tredici, sono andati nel Cilento: Capaccio (Varolato, laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), San Mauro Cilento (Mezzatorre), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Sapri (Cammarelle e San Giorgio) e Ispani (Ortoconte e Capitello).

Gli unici comuni della costiera cilentana a restare privi del vessillo Fee sarebbero Santa Marina e San Giovanni a Piro.