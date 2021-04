La ricetta, “U viccio”: una tradizione secolare

U viccio con l’uovo che sta a simboleggiare la vita che nasce viene inserito nel pane di Pasqua che per tradizione si prepara il giovedì Santo per poi farlo benedire, si spezza con le mani e si regala alle persone care. Una tradizione secolare che ancora oggi unisce tutta la Campania.

Ecco come prepararlo:

1 kg di farina 00

25 gr di lievito

2 cucchiai di sugna

Acqua tiepida q.b.

Sale

Pepe

Cacio grattuggiato a piacere

Impastare il tutto energicamente fino ad ottenere un panetto elastico ed omogeneo. Far lievitare per almeno 2 ore. Formare 2 o 3 cordoni di pasta e intrecciarli, porvi all’interno delle uova crude. Ungere uno stampo per ciambella con la sugna edagiarvi la treccia e infornare per circa 30 minuti a 200°.