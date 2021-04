Da oggi tutta Italia in zona rossa

Italia zona rossa da oggi e fino al 5 aprile. E’ la misura prevista per le festività pasquali, quelle che le restrizioni imposte col nuovo anno avrebbero dovuto salvare. Le cose, poi, sono andate diversamente. Per altri due giorni, quindi, anche le regioni in zona arancione dovranno fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese.

Ecco, nel dettaglio, le regole:

COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5

Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

VISITE A PARENTI E AMICI

Con la zona rossa nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”.

PRANZO DI PASQUA

Si chiede, con raccomandazioni, di non accogliere persone non conviventi. Le visite di parenti e amici, in ogni caso, dovrebbero essere caratterizzate dal rispetto delle norme di distanziamento anche a tavola.

MESSA DI PASQUA

A messa con l’autocertificazione e in una chiesa vicino a casa.

SECONDE CASE

In Campania non ci si può recare nelle seconde case. Lo prevede un’ordinanza del presidente De Luca, più rigorosa rispetto alle regole previste dalla zona rossa.

GITE E PIC NIC

A Pasquetta, vietate le tradizionali scampagnate e niente pic nic.

SPORT

L’attività sportiva è consentita secondo le regole della zona rossa: “Esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri”.