Confesercenti scende in piazza: sit in davanti la Prefettura di Salerno

La Confesercenti Nazionale ha indetto per Mercoledì 7 Aprile 2021 un’iniziativa di protesta e sensibilizzazione con l’intento di coinvolgere il maggior numero di imprenditori per firmare la petizione on line presente sul sito nazionale Confesercenti che contiene le proposte dell’Associazione per portare le imprese fuori dalla Pandemia.

Protesta anche a Salerno dove il 7 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 12.00, è stato organizzato un Sit-in nella Piazza adiacente alla Prefettura.

Nel contempo la presidenza Nazionale Confesercenti invierà una lettera aperta alPresidente della Repubblica contenente le proposte del settore.