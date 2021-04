3 aprile: oggi si festeggia San Riccardo

E’ il 93° giorno dell’anno, 13ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 272 giorni.

Santi del giorno

San Riccardo di Chichester (Vescovo)

San Niceta di Medikion (Egumeno)

Sant’Ulpiano di Tiro (Martire)

Santi Cresto e Pappo (Martiri)

San Sisto (Papa)

Etimologia

Riccardo, dal germanico “Riechard”, o “Richart”, composto da “rikja”, “dominatore”, unito ad “hart”, “forte”, con il significato di “potente e valoroso”, si diffuse rapidamente nel Medioevo europeo, grazie ai tanti personaggi celebri che lo portarono.

Proverbio del giorno

La neve di gennaio diventa sale, e quella d’aprile farina.

Aforisma del giorno

Con l’audacia si può intraprendere tutto, ma non fare tutto. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi

1973 – Prima telefonata da un cellulare portatile

Sei nato oggi?

Hai una sensibilità esasperata che ti porta spesso ad ingigantire i problemi. Sei portato per un lavoro che richiede concentrazione e riflessione, meglio se legato in qualche modo alla scrittura. A volte tendi ad appoggiarti agli altri, ma per te sarebbe preferibile lavorare da solo ed evitare le associazioni. In amore avrai diverse relazioni importanti ma solo con la maturità incontrerai quello vero.

Celebrità nate in questo giorno

1881 – Alcide De Gasperi

1924 – Marlon Brando

1660 – Daniel Defoe

Scomparsi oggi

1991 – Graham Greene