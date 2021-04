La Campania rischia di restare altre due settimane zona rossa

Secondo indiscrezioni di La Repubblica la Campania non tornerà zona arancione la prossima settimana, nonostante i parametri di riferimento sembrano chiaramente indicare questa possibilità. Ciò sta generando non poche polemiche anche sotto il profilo politico”.

“La notizia che la Campania resterà zona rossa fino al 20 Aprile è insostenibile senza aiuti economici mirati. La Campania è la regione che è stata più chiusa in Italia e De Luca non ci ha messo 1 euro dopo la campagna elettorale”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Eravamo già primi in Italia per numero di redditi di cittadinanza, ben 229 mila, ma in questo modo si decreta la morte legale di bar, ristoranti, palestre, piscine, autonomi e partite iva travolti da costi fissi e tasse che non possono fronteggiare senza lavoro e con elemosine di Stato – aggiunge – Occorre un’attenzione particolare per la Campania se non si vuole generare una bomba sociale che presto esploderà. Chiusure Si per la sicurezza sanitaria ma occorrono anche indennizzi veri e capacità di vaccinare celermente. Il Governo Draghi non ha segnato nessun cambio di passo e De Luca ha scaricato le sue incapacità gestionali sui cittadini, per mesi ha chiuso tutto perché è l’unica soluzione che trova a sanità inefficiente, trasporti inadeguati e la mancanza di ogni organizzazione per affrontare il momento.”