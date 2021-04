Giornata della consapevolezza sull’Autismo: anche l’asilo di Sant’Arsenio si tinge di blu

Ricorre oggi, 2 aprile, la ‘Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo’, WAAD – World Autism Awareness Day, che l’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie.

Enti locali, istituzioni scolastiche e privati stanno organizzando iniziative per celebrare questo giorno e sensibilizzare tutti a dare la giusta attenzione alla problematica, superando ogni pregiudizio.

A partecipare alla giornata anche l’asilo nido di Sant’Arsenio, dove le maestre hanno coinvolto i bambini in progetti finalizzati ad affrontare la questione autismo giocando e divertendosi.

“Da sempre siamo vicine e attente a varie tematiche sociali, convinte del fatto che parlarne è un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione su argomenti così importanti”, spiega la coordinatrice Anna D’Alto. “Parlare di qualcosa fa in modo che questa si conosca meglio, sfatando i tanti luoghi comuni e falsi miti che spesso accompagnano ciò che non si conosce bene. Abbiamo deciso quindi anche quest’anno, di essere presenti a questo evento così importante, cercando di dare il nostro piccolo contributo e lo abbiamo fatto ovviamente coinvolgendo i nostri piccoli”.

Per i bambini di Sant’Arsenio, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza covid, è stata una giornata di divertimento e apprendimento, all’insegna del motto “Tutti diversi, tutti speciali”.