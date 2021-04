Celle di Bulgheria s’illumina di blu per la Giornata mondiale sull’autismo

Anche il Comune di Celle di Bulgheria aderisce alla Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa sera tutti i principali monumenti del Comune cilentano si illumineranno di blu. “Il blu – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – è il colore simbolo di questa giornata, in cui si vuole sensibilizzare la società tutta al tema ancora troppo sconosciuto dell’autismo. E anche noi, con questo gesto simbolico, vogliamo richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie”.

Saranno illuminati il campanile della chiesa dell’Assunta nella frazione Poderia, il monumento ai caduti nella piazza principale Celle di Bulgheria e la statua del condottiero Khan Alzeco.

“Dobbiamo impegnarci e dare attenzione a tutti i bambini e alle loro famiglie che vivono questa condizione problematica e di profondo disagio – ha aggiunto Angelo Carelli, consigliere delegato alla Cultura e all’Istruzione – Come amministrazione faremo tutto il possibile per combattere tenacemente il pregiudizio verso l’autismo e stimolare l ‘impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca”.