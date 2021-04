2 aprile: 16 anni fa ci lasciava Papa Giovanni Paolo II

E’ il 92° giorno dell’anno, 13ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 273 giorni.

Santi del giorno

San Francesco da Paola (Eremita e Fondatore)

Santa Maria Egiziaca (Penitente)

San Nicezio di Lione (Vescovo)

Sant’Appiano (Martire)

Sant’Eustasio di Luxeuil (Abate)

Sant’Abbondio (Vescovo di Como)

Santa Teodosia (Teodora) di Cesarea (Vergine di Tiro, Martire

San Francesco da Paola è il protettore degli eremiti.

Santa Maria Egiziaca è la protettrice dei penitenti e delle ravvedute.

Etimologia

Francesco, deriva dal latino franciscus ripreso dall’antico tedesco frankisk ed ha il significato di “appartenente al popolo dei Franchi” o semplicemente “franco”. Un’altra interpretazione lega invece questo nome a Franco con il significato di “libero”.

L’onomastico si festeggia il 4 ottobre in memoria di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e conosciuto per aver dato vita all’ordine dei francescani dediti alla cura delle anime dei fedeli in assoluta povertà.

Dal 2001 Francesco risulta il nome più usato per i bambini nati in Italia. E’ inoltre il nome scelto nel 2013 da papa Bergoglio: questo fatto ha aumentato ancora di più la popolarità del nome tra i genitori cattolici

Proverbio del giorno

Aprile, ogni giorno un barile.

Aforisma del giorno

Prigione: a parte il necessario, non vi manca niente. (Sacha Guitry)

Accadde Oggi

1968 – Esce nelle sale “2001

Sei nato oggi?

Disponibilità e generosità sono le tue doti migliori e ti procurano l’amicizia e l’affetto di chi ti conosce. Nel lavoro sei determinato e sai farti valere, senza però barattare la serenità con il successo. Agli amici, al partner e ai figli dai tutto te stesso e tutto quel che possiedi, in cambio chiedi solo sincerità assoluta e profonda comunicazione.

Celebrità nate in questo giorno

1840 – Émile Zola

1725 – Giacomo Casanova

1914 – Alec Guinness

Scomparsi oggi

2005 – Giovanni Paolo II

1990 – Aldo Fabrizi