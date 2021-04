Proroga concessioni demaniali marittime: caso in parlamento

Su proposta del Sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, arriva una una interrogazione parlamentare sul discusso tema della proroga delle Concessioni Demanali marittime. A presentarla il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Nell’atto – spiega Luisa Maiuri – viene richiesto un intervento immediato attraverso il coordinamento dei vari Ministeri competenti, al fine di portare a compimento le attività amministrative previste ex lege nell’ambito del riordino della materia demaniale marittima per dirimere ogni dubbio circa l’applicazione delle leggi da parte delle Pubbliche amministrazioni. Il nostro Comune ha intenzione di prorogare le concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 145/2018, disponendo un nuovo termine di scadenza delle stesse con finalità turistico-ricreative”.

“Ringrazio il Senatore Iannone per l’impegno profuso contando in una risposta da parte del Presidente Draghi e dei Ministri competenti per poter finalmente avere un chiarimento su un tema che rappresenta per un territorio come il nostro a vocazione turistica, un fondamentale tassello per lo sviluppo economico reso ancora più importante in un periodo così difficile per il comparto”, conclude il sindaco di Castellabate.