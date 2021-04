Ottati si blinda per le festività pasquali

Arrivano le festività pasquali e Ottati si blinda. Un’ordinanza del sindaco Elio Guadagno fissa specifiche regole, da subito in vigore e valide fino al prossimo 6 aprile. Chiunque rientri sul territorio di Ottati da fuori Regione sarà obbligato a comunicarlo almeno 48 ore prima via PEC o telefonicamente al Sindaco; gli stessi soggetti sono tenuti a fornire copia di un referto di negatività al Covid-19 di data non antecedente le 72 ore precedenti l’arrivo.

Non solo: previsto anche l’obbligo di comunicazione di spostamento dal territorio di Ottati almeno 48 ore prima per tutti i soggetti residenti o comunque dimoranti su detto territorio, anche per titolari di attività commerciali e produttive, che si recano fuori Regione per poi far rientro nuovamente, via PEC o telefonicamente al Sindaco. Gli stessi sono tenuti a fornire copia di un referto di negatività al Covid-19 di data non antecedente le 72 ore precedenti l’arrivo.

“Affidandoci al buon senso ed alla collaborazione di tutta la Comunità, si prega di indossare sempre la mascherina, coprendo bocca e naso, lavare spesso le mani, non creare assembramento e adottare le misure di distanziamento interpersonale”, le parole del sindaco Elio Guadagno.