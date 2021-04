Incidente sulla A2 tra Atena Lucana e Polla: ferito un giovane

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina nel tratto valdianese dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Atena Lucana e Polla. Un giovane residente in Calabria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Polo Volkswagen, finendo contro il guardrail.

Il ragazzo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

La rimozione dell’auto incidentata è stata effettuata dal Soccorso Aci Global D’Amelio di Atena Lucana.