Campania verso la zona arancione

Dopo Pasqua la Campania potrebbe tornare zona arancione. I dati lasciano ben sperare; lo ha confermato anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ospite ieri a Porta a Porta. Il Governatore ha chiarito che né la situazione delle terapie intensive, né quella dei decessi preoccupa, mentre il quadro dei contagi rimane stabile. Fattori che dovrebbero portare la cabina di regia del Ministero a disporre il passaggio da zona rossa ad arancione già a partire dal prossimo aprile.

La decisione avverrà domani.

La zona arancione permetterà, tra le altre cose, di uscire di casa una sola volta al giorno per visitare amici e parenti in due e portandosi dietro i figli minori di 14 anni e/o eventuali disabili.

La scuola è in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole materne, alle elementari e e alle medie, mentre per le superiori va garantita una presenza minima al 50% e quella massima è fissata al 75%. Riaprono infine i negozi.