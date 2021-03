Vallo della Lucania: l’iniziativa “Pasqua Solidale” per le famiglie in difficoltà

A Vallo della Lucania parte l’iniziava “Pasqua Solidale” rivolta alle famiglie in difficoltà del territorio. La “Spesa Sospesa” ha lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza a destinare beni di prima necessità in favore delle fasce più deboli della popolazione o di chi al momento non ha la possibilità di acquistare alimenti a causa del fermo delle proprie attività per l’attuale emergenza Coronavirus.

Sarà quindi possibile acquistare un prodotto tipo pasta, riso, latte, e altri prodotti non deperibili ( farina, zucchero, tonno, legumi, biscotti, sughi pronti, fette biscottate, marmellate, olio di semi e di oliva, carne in scatola, pomodori pelati, alimenti per bambini, detersivi per la casa, prodotti per igiene personale, pannolini per bambini) e lasciarli nell’apposito contenitore all’ingresso; i prodotti saranno distribuiti alle famiglie più bisognose del territorio dai volontari.

L’iniziativa per le famiglie in difficoltà del territorio si svolgerà con la collaborazione di Conad, Decò, Eté, MD, Sole 365, Superdis.