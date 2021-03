Rifiuti interrati in Cilento, arrestato ex assessore di Ercolano

VALLO DELLA LUCANIA. Trovato con una pistola, assegni e denaro in contanti. Arrestato ieri sera dagli uomini della guardia di finanza a Vallo della Lucania l’ex consigliere comunale di Ercolano Mario Oliviero, detto “Rory”. L’uomo era già finito al centro di polemiche perché filmato dai giornalisti di fanpage mentre trattava per conto della società regionale Sma con l’ex boss Nunzio Perrella per l’affidamento di un servizio di smaltimento di rifiuti in Campania.

L’arresto è stato posto in essere dalle fiamme gialle che stanno indagando su rifiuti tossici interrati nel Cilento ma non è chiaro se vi sia correlazione. Sul caso filtrano poche indiscrezioni.

A riportare la notizia è La Repubblica.