Porto di Palinuro: presto un nuovo regolamento

CENTOLA. Si è tenuto ieri un incontro presso la Capitaneria di Porto di Palinuro tra i rappresentanti dell’autorità marittima, la Regione Campania e Comune di Centola, presente con l’assessore Angela Ciccarini. Il confronto è propedeutico alla stesura di un nuovo regolamento relativo allo scalo portuale della località cilentana.

Tutte le parti hanno convenuto sulla buona gestione adottata fin ora. Pertanto il nuovo regolamento non modificherà completamente l’attuale assetto del porto. Modifiche potrebbero esserci per l’area destinata alla Lega Navale.

L’associazione è stata al centro di una querelle con l’amministrazione comunale accusata di irregolarità amministrative nelle procedure con cui aveva deciso di assegnare dei locali in comodato.

Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore confronto. La stesura del regolamento dovrebbe essere completata entro 15 giorni; successivamente verrà trasmessa alla Regione per il definitivo via libera in vista dell’estate.