Covid: domani al via le vaccinazioni anche ad Acciaroli

“Dalle ore 15.00 di Domani 01.04.2021 avvieremo la somministrazione del vaccino presso il Punto Vaccinazioni di Acciaroli per i primi 55 cittadini dell’ambito di riferimento”. Lo ha annunciato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.

“Un lavoro di squadra che ci ha visti impegnati e ci vedrà impegnati per i prossimi mesi insieme ASL Salerno, ai Medici di Base e alla CRI”.

Dal primo cittadino i ringraziamenti per chi ha collaborato all’iniziativa: “ogni sfida importante si regge sempre sull’impegno e gli sforzi di donne e uomini che sul territorio fanno la differenza per questo voglio ringraziare l’ASL Salerno ed in particolare il DG ASL Salerno Mario Iervolino, il DS del Distretto 70 Adamo Maiese (impagabile per la sua determinazione), il Dr. Gianni Nicoletti, la Dr.ssa Silvana Arena e l’Avv. Raffaele Meola e i Medici di Medicina Generale che hanno aderito.

Grazie agli instancabili volontari della Sezione di Pollica della Croce Rossa Italiana senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Grazie a tutti i cittadini che da domani sceglieranno di continuare a vaccinarsi”.

Il centro vaccinale sarà a disposizione non solo dei cittadini di Pollica ma anche dei comuni limitrofi.