Cilento e Diano: uova di Pasqua per i più piccoli

Diversi comuni hanno iniziato, in vista delle festività pasquali, a regalare le tradizionali uova di cioccolato per i più piccoli negli ultimi giorni. Un gesto di normalità e serenità, in un momento ancora difficile per tutto il Paese ed anche per i bambini, che vengono privati della loro socialità a causa della pandemia in corso.

Ad attivarsi sono stati principalmente i comuni di Prignano Cilento e Sanza. Il primo, ha già provveduto nella giornata odierna (dalle 10 alle 12,30) a consegnare le uova per i ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria presso la Casa Comunale, mentre domani sempre negli stessi orari si replica.

A Sanza, invece, ci si è affidati all’azienda del servizio di igiene urbana, (la Sergema) e alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile per la consegna con un messaggio del sindaco Vittorio Esposito apparso sulla pagina social del comune.

Nella giornata di ieri sono iniziate anche le consegne a Celle di Bulgheria, comune retto dal sindaco Gino Marotta, per i bambini del territorio. Un’iniziativa che serve a rendere le festività Pasquali come un momento di gioia e che vedrà impegnati anche diversi altri enti del territorio. Sarà una Pasqua di speranza, dunque, che sarà in grado di avvicinare anche i più piccoli al pensiero di un vicino ritorno alla normalità.