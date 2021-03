San Giovanni a Piro: nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

SAN GIOVANNI A PIRO. Il Comune, retto dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha deciso di concedere una porzione di suolo pubblico alla società Convergenze per l’installazione di una stazione di ricarica per autoveicoli elettrici alla frazione Scario.

L’area, di 25-30 mq, consentirà lo stallo di due autovetture a trazione elettrica.

Nella strategia dell’Ente vi è anche la realizzazione di un altro punto di ricarica, alla frazione Bosco: per questo l’Amministrazione ha deciso di vincolare l’autorizzazione all’impegno, da parte dell’azienda capaccese, di installare gli apparecchi anche in tale zona.

In questo modo, sostengono da Palazzo di Città, si coprirebbero i punti di ricarica dei principali centri comunali (da ricordare il punto ricarica principale presente al Capoluogo, in via Nazionale, nei pressi del municipio). In questo modo l’amministrazione comunale conferma le sue strategie green per il territorio.