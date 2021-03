Ladri in azione a Sacco: furto in un bar

Ladri in azione a Sacco. Ignoti sono riusciti ad accedere in un bar sito in pieno centro. Stando alle prime ricostruzioni i malviventi hanno approfittato della chiusura per la pausa pranzo, intorno alle 13, per introdursi all’interno dell’attività dopo aver forzato l’ingresso. Una volta dentro hanno prelevate dei contanti, circa 600 euro.

I malviventi prima di fuggire hanno portato via la scheda della videocamera per evitare di essere incastrati dalle immagini. Quindi si sono dileguati. Sul caso indagano i carabinieri.

Purtroppo non è il primo colpo che disturba la quiete della comunità sacchese: nei giorni scorsi si è registrato anche un furto in appartamento.