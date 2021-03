Rischio idrogeologico: Futani programma interventi

FUTANI. Il Comune, retto dal sindaco Aniello Caputo, ha approvato il progetto di messa in sicurezza e mitigazione dal rischio di frane di alcune aree pubbliche di località Castinatelli e del tratto del vallone Ricosella in località Granci

L’Ente punta alle risorse della fase di progettazione previste dal Ministero degli Interni precipue per questa tipologia di interventi approvando i quadri economici di spesa.

Per il primo la spesa sarà di 714.206 euro. Da questa somma vanno scomputati gli esborsi relativi all’importo dei lavori e delle forniture (486.000 euro comprensivi di oneri per la sicurezza). Per il secondo il quadro economico di spesa è fissato in 750.000 euro di cui 486.500 che restano in capo all’amministrazione per gli esborsi di natura tecnica.

Gli interventi, inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, per vedere la luce necessitano, anche in questo caso, di un ulteriore finanziamento da parte del Ministero degli Interni.