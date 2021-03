Vaccino Sputnik in Campania: Sileri frena

Sputnik per i cittadini campani? L’accordo con il fondo russo è fatto, ma il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri frena l’entusiasmo di queste ore: “Non si puo’ acquistare un vaccino che non è stato ancora autorizzato e sull’acquisto dei vaccini non possiamo muoverci in ordine sparso”. L’esponente dei 5 Stelle lo ha detto a Domenica In.

Di fatto l’accordo tra Regione e Fondo Russo è valido soltanto se ci sarà l’autorizzazione delle autorità sanitarie.

Intanto la Regione Campania potrebbe non essere unica a fornirsi dello Sputnik riuscendo a superare i ritardi che Governo italiano e l’UE stanno facendo registrare. Anche la Sardegna sta muovendo i suoi primi passi per un contatto con il Fondo Russo che commercializza Sputnik V.