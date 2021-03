FOTO | Cicogne in volo su Vibonati, simbolo di prosperità e buona fortuna

Cicogne avvistate nel cielo di Vibonati. Hanno sorvolato per diversi minuti il Santuario di Sant’Antonio Abate. A regalarci questa emozione ci ha pensato Gianfranco Marino che ha immortalato i volatili in volo sul campanile.

Per i residenti è stata davvero una grande emozione, sopratutto per chi oltre alla bellezze ama vedere dell’altro, in particolare in questo periodo macchiato dallo spettro del coronavirus.

Ricordiamo, infatti, che in generale questo splendido uccello è legato a un forte significato simbologico: rappresenta la purezza, la fedeltà, l’inizio di una nuova vita e, sopratutto, la cicogna è simbolo di prosperità e buona fortuna. Oggi, poi, è la domenica delle palme, e ciò induce ulteriormente a immaginare che il volo di questi uccelli possa essere di buon auspicio.