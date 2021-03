Castelsandra, Comune ha un piano di valorizzazione

CASTELLABATE. Comune pronto a cedere o valorizzare degli immobili di sua proprietà. Il consiglio comunale ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari proposto dall’amministrazione. Oggetto di dismissione l’edificio che ospitava la scuola di località Buonanotte (100mila euro), l’ex mattatoio di Alano (300mila euro), dei terreni nei pressi del Saut di Santa Maria di circa 980 metri quadrati ciascuno (complessivamente circa 18mila euro), un relitto stradale di località Torretta (1800 euro). E ancora: l’Ente ha previsto prevista la permuta per un tratto di strada di via Valle.

Inoltre si punta all’alienazione di un immobile di località Pozzillo, già confiscato alla criminalità e un’area della zona pip di località Annunziata.

Ma non solo infatti il Comune ha previsto anche un piano di valorizzazione per otto immobili e tra questi c’è anche il Castelsandra. L’ex struttura alberghiera, confiscata alla criminalità, da anni è in stato di abbandono e attende di essere recuperata, riqualificata e riutilizzata.

Nonostante varie iniziative fin ora nulla è cambiato. L’amministrazione comunale punta ad interventi da realizzare in collaborazione con privati: questi ultimo investirebbero i capitali per ripristinare una struttura turistico-ricettiva; all’ente pubblico, invece, il compito di realizzare centri convegni e congressi in un luogo suggestivo con un panorama da favola.

L’amministrazione Maiuri punta, sempre nel piano delle valorizzazioni, punta anche alla realizzazione di un edificio scolastico in località Santa Sofia e a valorizzare anche alcuni tratti stradali ed altri immobili.