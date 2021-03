Casal Velino: “Winners”, un progetto per il contrasto della povertà educativa

Il Comune di Casal Velino ha scelto aderire al progetto proposto dalla Cooperativa Sociale Gunaikes a valere sul Bando “Contrasto alla povertà educativa – Regioni del Mezzogiorno”.

Il progetto denominato “Winners”, prevede la realizzazione di interventi rivolti a minori compresi nella fascia di età tra gli 11 ed i 17 anni, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica; il progetto si articolerà in diverse azioni complementari svolte da diversi Partner volte a fornire il giusto sostegno ai minori compresi nella fascia d’età citata, alle loro famiglie e alle istituzioni scolastiche coinvolte in modo da creare una collaborazione sinergica che permetta di superare ogni forma di disagio manifestata e fornisca ai ragazzi gli strumenti necessari per una crescita personale consapevole.

Il progetto coinvolge, inoltre, un ricco partenariato composto dagli Istituti Scolastici e organismi del Terzo Settore attivi sul territorio.

Obiettivo dell’avviso pubblico è il sostegno alla realizzazione di interventi socio-educativi rivolti a minori di età ed in particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e territori specifici particolarmente svantaggiati.