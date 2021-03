Lungomare di Sapri: investimenti per 42mila euro

SAPRI. 42mila euro per il Lungomare di Sapri. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai comuni dal Governo. In particolare sono stati destinati contributi per 300milioni agli enti locali del Meridioni (rientranti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia).

Lungomare di Sapri: le risorse del Governo

Dal 2020 al 2023 saranno disponibili 75milioni annui per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Ai singoli comuni le risorse arrivano in proporzione al numero degli abitanti.

A Sapri vanno 42153 euro per ciascun anno. La città del Golfo di Policastro è tenuta ad avviare le opere programmate entro nove mesi dal decreto di finanziamento per l’anno in corso (termine a ridosso della prossima estate) ed entro il 30 settembre per gli altri 3 anni successivi.

L’iniziativa di Sapri

L’amministrazione comunale utilizzerà i fondi stanziati per i primi due anni per opere di infrastrutturazione sociale sul Lungomare.