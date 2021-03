Da aprile a Monteforte percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

MONTEFORTE CILENTO. Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro. Il Comune di Monteforte Cilento sarà uno dei primi nel comprensorio ad attivare i progetti di utilità collettiva destinati ai percettori del reddito di cittadinanza. Sebbene tanti siano stati gli enti locali a prevedere nei mesi scorsi delle attività per chi riceve risorse di sostegno al reddito, in molti casi le proposte sono rimaste su carta e non si è provveduto ad attuarle.

A Monteforte Cilento, invece, dal prossimo 1 aprile, quattro persone si occuperanno della cura del verde e degli spazi pubblici (arredi urbani, aiuole, parchi e aree verdi), pulizia straordinaria di aree (stra de, piazze, aree scolastiche, edifici) e manutenzione e pulizia del cimitero comunale.

Il progetto si intitola “Il mio impegno per Monteforte Cilento”. L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Manzi, investirà 1000 euro per la copertura assicurativa e l’acquisto di materiale per il personale. Le attività si svolgeranno fino al prossimo 31 ottobre.