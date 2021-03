Buccino: silenziosi ma non zitti. Con tanti nastri colorati

Entro domani, ogni genitore con i figli in Dad, faranno una camminata simbolica fino alla Scuola ed apporranno un nastrino colorato vicino al cancello della Scuola. Una protesta silenziosa che è partita da Benevento e che si è diramata in tante zone della Campania. Anche le famiglie di Buccino hanno deciso di apporre un nastro colorato sui cancelli: per ribadire il diritto di ogni bimbo allo studio.

In un momento come questo, si cerca di arginare la Pandemia in ogni modo. E la Scuola si è subito predisposta, come altre realtà con distanziamenti, igienizzanti e tutte le norme idonee per la prevenzione del virus. Secondo alcune ricerche, infatti, la Scuola è il posto fisico dove avvengono meno contagi. Un nastro, quindi per ribadire il diritto dei propri figli di stare al di là del cancello chiuso.

Una protesta pacifica e simbolica per ribadire che i bimbi ci sono, anche se non si vedono e sentono, e che è un loro diritto stare in classe. In altre zone, lo si sta già facendo dal 23 c.m.