Agropoli, il programma delle funzioni pasquali alla parrocchia Santa Maria delle Grazie

AGROPOLI. A differenza del 2020, quest’anno le autorità civili e sanitarie, pur con restrizioni e limitazioni dovute alla persistenza della pandemia, hanno concesso l’opportunità di poter celebrare e partecipare ai riti ed alle celebrazioni della Settimana Santa.

“Tale occasione ci rende fieri e gioiosi – spiega il parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie don Bruno Lancuba – tuttavia dobbiamo tutti avvertire e porre in essere un senso di responsabilità ancora più forte e concreto del solito tale da evidenziare che la fiducia non è stata mal riposta. Per questo motivo si richiede la collaborazione di tutti i fedeli affinché le funzioni religiose possano svolgersi senza assembramenti e dando testimonianza di responsabilità rispetto alla possibilità che ci è stata concessa di poter vivere i riti e le celebrazioni della Settimana Santa che è il periodo più importante per la nostra Fede”.

Di seguito le indicazioni ed il calendario delle celebrazioni:

Domenica delle Palme 28 marzo

In base alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione COVID-19, in chiesa non saranno presenti le ceste con i ramoscelli di ulivo da poter prendere e portare a casa. Per questo motivo, coloro che desiderano ricevere la benedizione delle palme, devono procurarsele e portarle in chiesa. Non è consentito lo scambio dei ramoscelli all’interno della chiesa. La benedizione delle palme sarà effettuata durante tutte le celebrazioni. Sempre in relazione ai protocolli di sicurezza, la chiesa può ospitare al massimo 125 persone. Per questo motivo, domenica 28 marzo, davanti agli ingressi saranno presenti dei responsabili della parrocchia che, al raggiungimento della capienza, chiederanno di non entrare. A tal scopo sono state predisposte delle misure affinché si possa seguire la S. Messa anche senza entrare in chiesa:

-saranno attivati gli altoparlanti esterni,

-il sacerdote uscirà fuori per la benedizione delle palme,

-sarà distribuita la Comunione anche fuori dalla chiesa.

ORARI S. MESSE DOMENICA DELLE PALME

Ore 8,00 – ore 9,30 – ore 10,45 – ore 12,00 – ore 18,45 – ore 20,00

La celebrazione delle 10,45 potrà essere seguita in diretta facebook oppure collegandosi al sito

www.santamariadellegrazieagropoli.it

SI RICORDA CHE NELLA NOTTE TRA SABATO 27 marzo e DOMENICA 28 marzo SI PASSERA’ ALL’ORA LEGALE E SARA’ NECESSARIO SPOSTARE LE LANCETTE DELL’OROLOGIO AVANTI DI UN’ORA.

TRIDUO PASQUALE

Anche le funzioni del Triduo Pasquale si svolgeranno in base alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione COVID-19, e tenendo presente la capienza della chiesa durante le celebrazioni, davanti agli ingressi saranno presenti dei responsabili della parrocchia che, al raggiungimento della capienza, chiederanno di non entrare. Anche in questo caso sono previste delle misure affinché si possa seguire la S. Messa anche senza entrare in chiesa:

-saranno attivati gli altoparlanti esterni,

-sarà distribuita la Comunione anche fuori dalla chiesa.

Giovedì Santo 1 aprile

S. Messa in Coena Domini: ore 18,30 – ore 20,00

N.B.: non sarà possibile effettuare la distribuzione del pane benedetto. Coloro che lo desiderano possono portare il pane da casa e sarà benedetto durante la funzione.

Venerdì Santo 2 aprile

Azione liturgica: ore 15,00 – ore 19,30

Sabato Santo 3 aprile

Solenne Veglia Pasquale: ore 19,45

N.B.: Non sarà disponibile l’acqua benedetta

PASQUA DI RESURREZIONE

domenica 4 aprile

Orari S. Messe: Ore 8,00 – ore 9,30 – ore 10,45 – ore 12,00 – ore 18,45 – ore 20,00

La celebrazione delle 10,45 potrà essere seguita in diretta facebook oppure collegandosi al sito

www.santamariadellegrazieagropoli.it

CONFESSIONI

Martedì 30 marzo: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Mercoledì 31 marzo: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Giovedì 1 aprile: dalle ore 15,30 alle ore 18,00

Sabato 3 aprile: dalle ore 15,30 alle ore 18,00