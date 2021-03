27 marzo: oggi è l’ultimo giorno con l’ora solare

E’ l’86° giorno dell’anno, 12ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 279 giorni.

Santi del giorno

San Ruperto (Vescovo)

Sant’Aimone di Halberstadt (Vescovo)

Sant’Augusto di Serravalle (Vergine e Martire)

Etimologia

Augusto, deriva dal latino Augustus che significa “consacrato”.Gli àuguri erano sacerdoti romani preposti all’interpretazione del volere divino, perciò tutto quello che veniva loro consacrato era degno di venerazione. Augusto non era quindi un nome vero e proprio, ma un titolo che venne imposto a tutti gli imperatori romani, il primo di questi fu Ottaviano (63 a.C.- 14 d.C.).

In onore dell’imperatore Augusto è stato così chiamato l’ottavo mese dell’anno.

Oggi è

L’ultimo giorno con l’ora solare

Proverbio del giorno

Marzo molle, grano per le zolle.

Aforisma del giorno

Meglio sopportare la povertà e la miseria che la superbia e l’insolenza dei ricchi (Euripide)

Accadde Oggi

1899 – Prima comunicazione radiotelegrafica internazionale

Sei nato oggi?

Sei dominato da una intensa carica vitale che non sempre riesce a trovare la strada giusta per esprimersi. In questo caso puoi diventare inutilmente aggressivo e sprecare le buone occasioni che la vita ti offre. Se imparerai a dominarti, potrai aver successo in tutte le attività in cui sarà fondamentale la capacità di persuasione. La tua vita affettiva è piuttosto turbolenta e solo con gli anni acquisirai la tolleranza necessaria per portare avanti un rapporto stabile.

Celebrità nate in questo giorno

1963 – Quentin Tarantino

1980 – Cesare Cremonini

1845 – Wilhelm Röntgen

Scomparsi oggi

1968 – Jurij Gagarin

1972 – Maurits Cornelis Escher