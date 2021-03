VIDEO | Meteo: arriva l’alta pressione, temperature in aumento

La lunga ondata di freddo che ci ha interessati nelle ultime settimane va in archivio. Nei prossimi giorni le temperature subiranno un graduale aumento grazie al rinforzo dell’alta pressione. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento.

DOMENICA: ancora tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature al di sopra della media.