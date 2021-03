Appello da Capaccio: aiutiamo Tommy a guarire

CAPACCIO PAESTUM. Una raccolta fondi per aiutare Tommy, un cane corso che ha bisogno di cure urgenti. A lanciare l’appello è Laura, 24 anni, che ha promosso on line una raccolta fondi.

“Ho due cani corso Tommy e Nelson per i quali nutro un amore incondizionato e che mi hanno insegnato a guardare il mondo con occhi diversi – racconta la giovane – A Tommy, due mesi fa, gli è stato diagnosticato un fibrosarcoma al secondo stadio, con tasso metastatico basso, ma con alto tasso di recidiva.

È stato operato da circa un mese e mezzo in una clinica di professionisti, fino a quando durante l’ultimo periodo della convalescenza, abbiamo riscontrato di nuovo il problema”.

Cellule tumorali attive hanno fatto scaturire la ricrescita del tumore.

“Le cure per far si che il cane possa avere la possibilità di rimanere in vita il più a lungo possibile, sono molto alte, ma in questo periodo storico particolare non riusciamo a sopperire alle spese, che ammontano a migliaia di euro per la radio, che dovrà fare a Napoli”, dice Laura.

Di qui l’appello: “Chiedo a chi può, a chi vuole, a chi se lo sente, di aiutarmi a sostenere le spese, e chiedo a chi non può farlo di aiutarmi con la condivisione, ci sarà sempre qualcuno che vorrà far parte del nostro percorso e affrontare con noi la nostra sfida, anche economicamente”.

Per contribuire ad aiutare Tommy è possibile donare cliccando qui.