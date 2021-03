Accordo per il vaccino Sputnik: Campania bypassa Governo e Ue

Ci sarebbe l’accordo tra la piattaforma per la sanità Soresa e un fondo russo per la fornitura del vaccino russo Sputnik V alla Regione Campania. L’indiscrezione arriva da Repubblica.it. Secondo il sito web del quotidiano sarebbe stato formalizzato il contratto. Tuttavia c’è una clausola chiara: l’acquisto dei vaccini russi verrà formalizzato unicamente qualora l’Ema e l’Aifa dovessero dare il via libera allo Sputnik V.

Qualora ciò avvenisse la Regione Campania dovrebbe avere una strada privilegiata nella consegna di importanti quantitativi del vaccino di produzione russa.

Il presidente Vincenzo De Luca già da alcune settimane aveva annunciato che la Regione stava valutando di procedere in autonomia per l’acquisizione dei vaccini, vista la lentezza di UE e Governo italiano.