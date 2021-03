Vaccini, Regione Campania recluta medici specializzandi

Da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2.

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere redatta e inoltrata, esclusivamente attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione (clicca qui).

Il termine perentorio per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, decorrerà a partire dal giorno e dall’ora della pubblicazione dell’avviso e pertanto scadrà alle ore 15:00 del giorno 30/03/2021.

“Si evidenzia che tra i requisiti fondamentali per la partecipazione alla presente procedura vi sono la residenza e/o il domicilio abituale in Campania e l’iscrizione presso una scuola di specializzazione di uno dei tre Atenei della Campania (Università degli studi di Napoli “FEDERICO II”, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno)”, precisano dalla Regione.

