Recovery Fund, anche dalla Campania appello per il piano infanzia

La Regione Campania aderisce in maniera convinta all’appello, a Governo e Parlamento, promosso dalla Fondazione Polis e da Ascender affinché una quota del Recovery Fund venga destinata alla realizzazione di un grande piano nazionale infanzia.

“Investire sull’infanzia è strategico ai fini della prevenzione dei fenomeni criminali e impatta in maniera significativa sullo sviluppo delle politiche integrate di sicurezza e legalità che stiamo portando avanti, oltre che nella società e nella classe dirigente del futuro”, ha dichiarato l’assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione, Mario Morcone. “Non possiamo più attendere, bisogna agire in maniera concreta ed efficace a livello nazionale, privilegiando quei contesti territoriali in cui l’infanzia è violata o addirittura negata”.

La Regione Campania, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e la Fondazione Polis, sta agendo in tal senso da anni, soprattutto nei quartieri maggiormente esposti al rischio di reclutamento mafioso. “Questo impegno, seppur importante, non basta. È giunto il momento che il Governo ponga i bambini e i minori realmente al centro dell’azione politica” ha concluso Morcone, che parteciperà alla maratona web dedicata all’appello venerdì 26 marzo alle ore 16 ed a un seminario di approfondimento a cura della Fondazione Polis lunedì 29 marzo alle ore 11.

Entrambe le iniziative saranno trasmesse sulle pagine Facebook e Youtube della Fondazione Polis, Radio Siani e Mario Morcone.​