Pisciotta, al via lavori sulla Sr ex SS447

La Provincia di Salerno ha dato avvio ai lavori di regimentazione acque meteoriche e sistemazione del piano viabile sconnesso nel territorio comunale di Pisciotta, in località Marina Campagna sulla SR ex SS 447 ex A – alla km.ca 19+100 circa.

“La deformazione del piano viabile – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – crea un naturale deposito di acqua piovana che, oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, convoglia e si riversa a valle della strada in proprietà private. I lavori quindi sono finalizzati al ripristino della corretta regimentazione delle acque della piattaforma stradale e all’eliminazione della deformazione del piano viario.

Sono previsti nel dettaglio lavori di pulizia delle cunette, di rifacimento delle stesse in cls, di scavo e posa in opera di tubazione in PVC Ø 500 con pozzetti di ispezione al fine di garantire un corretto allontanamento fino al tombino stradale con il ripristino, mediante risagoma della pendenza trasversale del piano viabile deformato, con conglomerato bituminoso chiuso. Si procederà quindi all’apposizione di segnaletica verticale e rifacimento della segnaletica orizzontale.

I lavori sono coordinati dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Questo intervento assume particolare valore in termini di sicurezza e percorribilità agevolando il collegamento con le strutture sanitarie presenti sul territorio e il capoluogo. Un altro cantiere attivo che ci permette non solo di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione in un momento delicato come questo.”