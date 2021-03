Padula: accordo con la Federico II per il Museo della Lucania Occidentale

Il Comune di Padula e l’Università Federico II di Napoli avviano una collaborazione per la valorizzazione del Museo Archeologico della Lucania Occidentale ubicato nella Certosa di San Lorenzo a Padula.

Nell’ambito delle attività di ricerca è stata, infatti, stipulata una convenzione tra il Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno e il Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia – Università degli Studi di Napoli Federico II – finalizzata allo studio e all’edizione di alcuni settori della necropoli di Sala Consilina, esplorati negli anni ’50 e ’60 dalla Direzione Musei Provinciali, i cui contesti funerari sono conservati nei depositi del Museo Archeologico della Lucania Occidentale.

Al partenariato si è unito ufficialmente il Comune di Padula, con delibera di giunta n. 179 del 6.11.2018, per realizzare in sinergia questo importante progetto, diretto dal prof. L. Cicala e dalla dott.ssa M.L. Tardugno, che si propone come il primo tentativo di analisi filologica della necropoli relativa alle popolazioni indigene insediate nel Vallo di Diano tra IX e IV sec. a.C., evidenziando l’alto profilo storico e culturale dell’area ricca di documentazione archeologica.

“Continuiamo nell’opera di valorizzazione della Certosa di San Lorenzo aderendo al partenariato che è un’importante occasione di formazione per studenti e studiosi – hanno dichiarato il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Ringraziamo per il lavoro che, con grande dedizione, il prof. L. Cicala, la dott.ssa M.L. Tardugno e la dott. S. Pacifico stanno portando avanti, con il continuo supporto della Direzione Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno e del dott. C. Castaldo, per far sì che il patrimonio contenuto nel Museo e in deposito diventi oggetto di studio e di interesse sempre maggiore”.