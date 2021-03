Errori comuni durante la compilazione di un profilo sui siti di incontri

Creare il proprio profilo su un sito di incontri può sembrare facile, ma in realtà si può rivelare più ostico del previsto. E anche se si possono trovare moltissime guide online e suggerimenti, per esempio leggendo le recensioni senza pudore per riuscire a navigare al meglio online sui siti di incontri, questo articolo è ideato per aiutare i futuri utenti a creare il profilo perfetto, a prova di click. Così da poter mostrare al meglio le proprie caratteristiche, senza incorrere in problemi.

Errori grammaticali

Questo è il primo errore da non commettere, che si tratti del proprio profilo personale o della chat. Gli errori grammaticali, infatti, sono in grado di rovinare sul nascere quella che magari sarebbe potuta essere una relazione da sogno. Come fare per evitarli, quindi? Il modo più semplice è rileggere, magari anche ad alta voce, la propria biografia prima di pubblicarla. Nel caso aveste dei dubbi, meglio controllare online e affidarsi a programmi di correzione, oppure optare per frasi più semplici e veloci, così da aggirare il problema. Un’altra buona soluzione è scriversi prima una bozza e poi aspettare qualche ora o anche un pomeriggio prima di rileggerla e poi pubblicarla. In questo modo, a mente fredda, diventa più semplice notare gli errori, anche quelli di battitura.

È bene ricordare una cosa: se proprio scappa un errore, meglio che sia di battitura e distrazione. Uno di sintassi e grammatica in senso stretto farà apparire il profilo sciatto, fatto con disinteresse, mentre solitamente gli utenti sono più disposti a perdonare l’errore fatto perché il dito è scivolato sul tasto sbagliato.

Attitudine negativa

Oltre alla grammatica qual è la parte più importante di una biografia? Il contenuto ovviamente. E il tono in cui questo contenuto viene presentato. Nessuno ha voglia di mettersi a chattare con qualcuno che si presenta in modo negativo, disfattista, e infelice. Non scrivete, per esempio, che avete deciso di iscrivervi a un sito di incontri perché tutto il resto ha fallito, non sarebbe una bella presentazione. Ma neanche che avete deciso di farlo perché non riuscite a trovare nessuno alla vostra altezza, suonerebbe eccessivamente arrogante. Ovviamente questi due sono esempi limite, ma è sempre meglio evitare di avvicinarsi a questi: provate a essere sinceri, parlate di voi e di quello che amate, senza sembrare sconfitti in partenza. Chiedetevi: cosa potrebbe interessa di me a una persona e di cosa vorrei conversare con qualcuno?

Insufficiente compilazione del profilo

Infine, l’ultimo errore fatale da non commettere è questo: non inserire abbastanza informazioni. Mettere solo un paio di righe nel profilo non permetterà a nessuno di capire chi siete, per esempio. Allo stesso modo, lasciare vuoti i campi riguardanti l’aspetto non vi farà fare bella figura, perché non riuscirete a dare fiducia agli altri utenti. Infatti un profilo spoglio, fatto di fretta e senza impegno, non solo non incuriosirà nessuno, ma renderà gli altri utenti sospettosi nei vostri confronti. Non avere fretta di finire tutto velocemente per iniziare a chattare e prenditi tutto il tempo necessario per dar vita al profilo perfetto. Ricorda che poi potrai sempre cambiare ciò che hai inserito, cambiare foto, informazioni, biografia e così via. L’importante però è sempre farlo con un certo impegno. Sui siti di incontri infatti il profilo è come il tuo biglietto da visita, il primo impatto che gli altri utenti avranno con te e per questo è estremamente importante, è la base delle future relazioni che potrai andare a trovare.