25 marzo: oggi è il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri

E’ l’84° giorno dell’anno, 12ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 281 giorni.

Santi del giorno

Sant’Isacco (Patriarca)

Santa Lucia Filippini (Vergine)

San Dismas, il Buon Ladrone

Etimologia

Isacco, il nome deriva dall’ebraico Isehaq e significa “Dio sorride”. Nell’antico Testamento era il figlio di Abramo.

Oggi è

Il Dantedì – la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri

Proverbio del giorno

Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia.

Aforisma del giorno

Il valore di un’idea non ha nulla a che vedere con la sincerità di chi la espone. (O. Wilde)

Accadde Oggi

1436 – Consacrata la cattedrale di Santa Maria del Fiore

1585 – Istituita l’Accademia della Crusca

1945 – Debutta Napoli milionaria di De Filippo

Sei nato oggi?

I nati il 25 marzo non si fermano mai: sono tra gli individui più attivi, energici e dinamici dell’anno. Apparentemente sembrano dei dominatori nati, ma forse sarebbe meglio definirli dei solitari, degli individualisti: quando infatti si trovano a dover guidare un gruppo, non lo fanno quasi mai per desiderio di emergere, ma perché spinti dalle circostanze o dal loro stesso talento. Il matrimonio risulta alquanto difficile per questi individualisti, forse perché sono abituati a ragionare solo per sé: il loro partner deve non soltanto sapere essere un vero compagno, ma anche saper controbilanciare la loro energica personalità. Non troppo dotati di tatto, i nati il 25 marzo hanno un temperamento schietto e sbrigativo che non di rado li mette nei pasticci.

Celebrità nate in questo giorno

1940 – Mina

1942 – Aretha Franklin

1947 – Elton John

Scomparsi oggi

1918 – Claude Debussy