Stazione di Capaccio Roccadaspide, novità in arrivo

“FS ha recepito la lettera da parte della sottoscritta, del senatore Francesco Castiello e di Michele Cammarano, Presidente commissione aree interne regione Campania, sulla necessità di attenzionare la stazione di Capaccio Roccadaspide, nella quale sono state segnalate numerose criticità in merito al sottopassaggio pedonale con l’invito ad intervenire”. Così in una nota la senatrice M5s Felicia Gaudiano.

“FS ci ha aggiornato sullo stato dell’arte degli interventi di rifacimento della pavimentazione dello stesso, sul ripristino del fabbricato viaggiatori e degli altri fabbricati accessori e sui vari lavori provvisori per mitigare i disagi dei passeggeri – spiega la senatrice – Ma l’obiettivo è la soddisfazione più grande è stata la comunicazione che questa mattina abbiamo ricevuto da FS. FS ha formulato la richiesta di un finanziamento da 780 mila euro per la realizzazione di un sottopasso, indispensabile nella stazione di Capaccio – Roccadaspide”.

“Da parte nostra, come accaduto in merito all’aeroporto di Pontecagnano, resta massima l’attenzione sulle infrastrutture dell’area, la quale su questo fronte vive un ritardo di anni e anni. Attenzione che si inserisce su quella più ampia per tutto il Meridione in sede di Recovery Fund: nei pareri espressi al PNRR di questa settimana abbiamo evidenziato la necessità di accrescere le risorse da destinare alle grandi opere per il Sud. A fine di aumentare l’intermodalità tra strade, ferrovie, porti e aeroporti, necessaria per colmare il divario con il resto del paese”, conclude.