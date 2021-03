Casal Velino, aree verdi da adottare:

Spazio pubblicitario

CASAL VELINO. Un progetto per l’ambiente che mette in campo le forze e l’inventiva dei cittadini: è questo “Adotta un’aiuola”, l’iniziativa promossa nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. Ora l’Ente ha pubblicato il bando per partecipare.

Privati, associazioni, imprese, esercizi commerciali e semplici cittadini avranno l’onere, e l’onore, di prendersi cura delle aree verdi del Comune, dalle fioriere alle aiuole; non è un caso che l’iniziativa si rivolga a tutta la cittadinanza: partecipare in maniera attiva al benessere della paese è il modo migliore per farlo evolvere e garantirgli il decoro che gli spetta di diritto.

L’iniziativa “Adotta un’aiuola” mira a migliorare la manutenzione delle aree a verde presenti sull’intero territorio comunale, attraverso l’affidamento in gestione di alcune di esse.

Sono oggetto di affidamento tutte le aiuole e gli spazi verdi pubblici. I cittadini interessati assumeranno in toto gli oneri di manutenzione degli spazi adottati; in cambio potranno pubblicizzarsi con un cartello collocato all’interno dello spazio adottato. Per partecipare sarà necessario redigere un apposito modello di domanda presente sul sito dell’Ente da presentare al Comune entro il prossimo 9 aprile.