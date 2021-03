Anche Sapri si candida al bando “Educare in Comune”

Spazio pubblicitario

SAPRI. Il comune, retto dal sindaco Antonio Gentile, è tra quelli che ha scelto di candidare un progetto al bando “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa è utile alle azioni di contrasto della povertà educativa dei più giovani, in linea con gli obiettivi della Child Guarantee, il programma pilota dell‘UNICEF realizzato in 7 Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.

Tre le aree tematiche di finanziamento tra cui è possibile scegliere: la A (Famiglia come risorsa), la B (Relazione ed inclusione) e la C (Cultura, arte e ambiente). Quest’ultima è quella maggiormente richiesta dagli enti del nostro territorio, essendo incentrata sulla fruizione della bellezza e del patrimonio materiale ed immateriale del territorio, e prevede un’offerta di iniziative educative importanti come l’accesso a biblioteche e musei, nonché teatri e monumenti.