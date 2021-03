Opportunità per i giovani di Castellabate con “Garanzia giovani”

Il Comune di Castellabate ha avviato le procedure per attivare l’iniziativa “Garanzia Giovani”, rendendosi disponibile ad ospitare sei tirocinanti con una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un bando regionale a cui l’amministrazione comunale ha ufficialmente aderito approvando la delibera di giunta sul programma PAR, Piano di Attuazione Regionale. È stata quindi definita un’esperienza formativa e di lavoro, per un periodo di 6 mesi, a diretto contatto con le istituzioni, destinato ai giovani disoccupati o inoccupati, tra i 15 e i 29 anni.

Ai tirocinanti verrà corrisposta inoltre un’indennità mensile per il servizio svolto. Il progetto verte sulla promozione turistica e culturale del territorio, con il coinvolgimento dei giovani tirocinanti nelle attività del Castello dell’Abate, del Museo d’arte sacra e dei punti di informazioni turistiche. La selezione dei candidati avverrà a breve, una volta definite le modalità attraverso cui accedere ai tirocini.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Elisabetta Martuscelli, dichiara in merito all’opportunità: «Il nostro Comune attiva da sempre occasioni per l’ingresso dei giovanissimi all’interno dell’ente, come il Servizio Civile Nazionale o le opportunità date dai progetti di formazione, come ad esempio Weee station Cilento. Anche stavolta, attraverso il bando Garanzia Giovani, siamo felici di poter realizzare un’esperienza all’interno dell’ente municipale, quale occasione di crescita stimolante per i ragazzi alla ricerca di una prima occupazione».