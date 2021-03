Agropoli, Coppola blinda la giunta

AGROPOLI. Nessun cambio in giunta e nessuna crisi in seno alla maggioranza. Coppola etichetta la richiesta dei consiglieri del gruppo misto Di Nardo, Coppola e Verrone di ottenere un assessorato, come una normale dinamica politica che contrappone giunta e consiglio. Di fatto, quindi, non ci sarà nessuna modifica dell’esecutivo.

Ciò è stato confermato anche in un vertice del PD, partito che vanta due assessori (Lampasona e Benevento). Coppola li ha blindati entrambi. I tre del gruppo misto, quindi, non verranno accontentati anche se il primo cittadino non romperà con loro, così come qualche autorevole esponente del partito. L’azione amministrativa continua.

Il clima dell’ultimo anno del mandato si preannuncia incandescente. Sono in pochi quelli che si tengono distanti dalle polemiche; tutti gli altri membri di giunta e consiglio sono impegnati in un “tutti contro tutti” fatto di accuse, polemiche e critiche che talvolta emergono anche pubblicamente. L’impressione è che alla vigilia della campagna elettorale tutti possano ricompattarsi. Starà poi al sindaco decidere se allontanare i cosiddetti “complottisti”, sempre che non siano loro ad anticipare le scelte proponendo una alternativa all’attuale amministrazione.